Nazzareno Ciccarelli erlöste die mehreren hundert RWE-Anhänger im Berliner Mommsenstadion in der 94. Minute. Der eingewechselte RWE-Offensivspieler überwand den bis dahin überragend haltenden TeBe-Keeper Karl Albers und traf zum umjubelten 2:1-Siegtreffer. Albers war in der richtigen Ecke, Ciccarelli hämmerte den Ball aber ins rechte Dreiangel. Zuvor war Osawe im Strafraum zu Fall gebracht worden.

Das Spiel zuvor verlief alles andere als nach Plan für Erfurt, das jetzt wieder Regionalliga-Spitzenreiter ist. TeBe ging früh durch einen Foulelfmeter von Tim Oschmann (19.) in Führung. Erfurt rannte an und hatte viele Chancen. Nach dem 1:1 durch Erik Weinhauer per Kopfball (34.) rannte RWE aber immer wieder planlos an. TeBe verteidigte clever - bis zur 94. Minute.