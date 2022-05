Fußball | Regionalliga Ernüchternder Regionalliga-Abschied für den VfB Auerbach

38. Spieltag

Der VfB Auerbach hat sich am letzten Spieltag der Regionalliga Nordost mit einer ernüchternden Vorstellung bei Tennis Borussia Berlin in die Oberliga verabschiedet und mit 0:3 (0:2) verloren. Dabei ließ das Team von Sven Köhler über fast die komplette Spielzeit jeglichen Offensiv-Geist vermissen und agierte in der Abwehr oft zu stümperhaft. TB Berlin agierte oft eiskalt vor dem Auerbacher Kasten und setzte noch das Sahnehäubchen auf einer gelungenen Saison.