Halberstadt ohne echte Torchance

Das zeigte sich dann auch in der ersten Hälfte, in der die Halberstädter meist hinterher liefen, während sich die Berliner Chance um Chance erspielten. Eine davon nutzte Will Siakam zum 1:0, nachdem ihn Tahsin Cakmak mustergültig freigespielt hatte. Auch danach waren die Hausherren das dominante Team und drängten auf das 2:0. Das fiel letztlich durch einen umstrittenen Handelfmeter (Marcel Kohn hatte den Ball wohl eher mit dem Knie berührt). Siakam trat zum Strafstoß an und machte so kurz vor der Pause das 2:0.



Im zweiten Durchgang verwaltete TeBe das Ergebnis gegen weiter harmlose Halberstädter. Letztlich hatten die Vorharzer nicht eine gefährliche Torchance, während Tahsin Cakmak in der 63. Minute mit einem Flachschuss fast auf 3:0 erhöht hätte. In der Schlussphase plätscherte die Partie dann ihrem Ende entgegen.

Stimmen zum Spiel:

Benjamin Duda (Halberstadt): "Das ist aktuell natürlich eine frustrierende Phase. Heute hat uns die Durchschlagskraft gefehlt. Sowohl offensiv, um mal zu einer nennenswerten Torchance zu kommen, aber auch defensiv, um kompakter mehr wegzumachen. So muss man feststellen, dass der Sieg vollkommen in Ordnung geht. Wir waren heute nicht in letzter Brutalität so konkurrenzfähig, wie wir das wollten."

Markus Zschiesche (TeBe): "Wir haben in der ersten, aber auch in der zweiten Halbzeit komplett unser Spiel gespielt. Aber wenn man 2:0 führt und der Gegner nicht wirklich will - ich weiß gar nicht ob es für die heute überhaupt eine Torchance gab - dann müssen wir auch nicht mehr tun. Wenn wir in der zweiten Hälfte noch das 3:0 machen, kommt vielleicht nochmal etwas Euphorie auf, aber der Gegner hat uns auch einfach nicht so gefordert."