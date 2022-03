Torfestival im ersten Durchgang

Den Zuschauern präsentierte sich in der Anfangsviertelstunde eine ereignisarme Partie. Beide Mannschaften waren um Spielkontrolle bemüht, agierten jedoch im letzten Drittel zu unpräzise und kamen so zunächst zu keinerlei Chancen. Die Meuselwitzer zeigten sich dann offensiv bemühter und erzielten in der 22. Minute die Führung. Max Kulke brachte eine Ecke an den Fünf-Meter-Raum und fand Andy Trübenbach. Der köpfte den Ball perfekt in das lange Eck und ließ TeBe-Keeper Karl Albers keine Chance. Den Berlinern gelang nahezu im direkten Gegenzug der Ausgleich. Tahsin Cakmak brachte einen Freistoß vom rechten Flügel unhaltbar im Kasten der Zipsendorfer unter (25.). Zehn Minuten später konnte der ZFC erneut in Führung gehen. Nach einer Flanke von Tobias Becker kam Trübenbach völlig frei zum Abschluss und brachte den Ball ohne Probleme im Tor unter. Doch die Hauptstädter hatten noch ein Ass im Ärmel. In der 43. Minute zog Rico Gladrow aus 22 Metern ansatzlos ab und hämmerte den Ball unhaltbar in den Winkel zum 2:2-Halbzeitstand. Meuselwitzer Jubel dem 1:0-Führungstreffer durch Andy Trübenbach Bildrechte: Sebastian Räppold/ Matthias Koch

TeBe dreht die Partie, Meuselwitz gleicht aus

Wie schon in der ersten Hälfte starteten beide Mannschaften mit einer gegenseitigen Abtastphase in die Partie. In der 57. Minute konnten die Berliner die Partie schließlich drehen. Cakmak brachte einen Ball aus dem Halbfeld hoch in den ZFC-Strafraum zu Fabrice Montcheu, der den Ball von der Grundlinie auf Gladrow zurücklegte. Der zog ab und brachte die Kugel zur 3:2-Führung für die Hauptstädter im Kasten unter. Meuselwitz wirkte zunächst ideenlos, konnte aber in der 70. Minute erneut ausgleichen. Kulke brachte einen Freistoß aus dem Mittelfeld flach vorbei an allen Berlinern und fand Florian Hansch, der aus elf Metern verwandelte. Dabei blieb es dann auch. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit einem leistungsgerechten 3:3. Meuselwitz bleibt damit auch im vierten Spiel in Folge ungeschlagen.

Stimme zum Spiel

David Bergner (Trainer ZFC Meuselwitz): Ich denke wir sind auf schwierigem Boden sehr gut reingekommen in die Partie. Wir konnten zwei Mal in Führung gehen und bekommen jeweils postwendend die Antwort. Einmal durch eine Standardsituation und einmal durch eine Unachtsamkeit. Wir gehen dann mit dem 2:2 in die Pause und wollten natürlich nochmal nachlegen. Durch einen guten Angriff der Berliner geraten wir dann in Rückstand. Wir haben trotzdem weiter an uns geglaubt und so nochmal Ausgleichen können. Am Ende wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen, aber mit dem 3:3 sind wir zufrieden.