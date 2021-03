Die Gäste aus Jena zeigten vor allem in der Anfangsphase eine gute Leistung und konnten sich die eine oder andere Chance heraus spielen. Dynamo brauchte gut zehn Minuten, um sich zu sammeln, war dann aber voll da. Marvin Stefaniak machte in der zwölften Minute den Auftakt und traf aus gut 18 Metern zum 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte Luka Stor, bedient von Diawusie, mit dem Außenrist auf 2:0. Es folgten zwei Treffer von Diawusie in Minute 27 und 36, nach denen das Spiel dann bereits so gut wie entschieden war.