Vidovic bringt Chemnitz in Führung

Die Gäste aus Sachsen legten los wie die Feuerwehr und gingen sogleich in Führung: Eine Hereingabe von der linken Seite verwertete der aufgerückte Vidovic aus kurzer Distanz zur frühen Führung (2.). Anschließend kontrollierte der CFC das Spiel weitestgehend, ohne sich weitere Großchancen zu erarbeiten, während Fürstenwalde in der Offensive blass blieb. Nach einer halben Stunde hätte Furkan Kircicek zweimal erhöhen können, doch scheiterte nach einem Konter erst an Union-Torwart Miguel da Silva Telinhos (28.) und zielte wenig später über das Tor (31.). Dann war es mit Robert Zickert wieder ein Verteidiger, der nach einer Flanke von links im Strafraum auftauchte, setzte den Kopfball aber aus kürztester Distanz knapp am Tor vorbei (38.).

Nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich der CFC durch Kircicek und Niclas Walther, der früh für den verletzten Felix Schimmel in die Partie gekommen war, weitere Möglichkeiten, ehe Fürstenwalde sich mehr Spielanteile erkämpfte - doch zunächst weiter harmlos blieb. Das Spiel blieb ob der knappen Führung der Chemnitzer spannend - dann beruhigte Tobias Müller mit dem 0:2 (70.) die Nerven seiner Mannschaft. Er profitierte bei seinem Schuss von einem Fehler des Fürstenwalder Keepers, der den haltbaren Ball durchrutschen ließ.

Roscher antwortet Martynets

Fürstenwalde gab sich jedoch nicht geschlagen. Einsatz und Moral stimmten, und in der Schlussphase machte Johan Martynets nach einer Flanke von der linken Seite per Kopfball das Spiel tatsächlich noch einmal spannend (87.). Die Gastgeber warfen nun alles nach vorn, sogar den Keeper. Doch Chemnitz antwortete: Simon Roscher erzielte in der Nachspielzeit das 3:1 und machte den Sieg für die Sachsen perfekt.

Damit ist die Berlinski-Elf in der Regionalliga nun zehn Spiele in Folge ungeschlagen und weiter auf Erfolgskurs, hat in der Tabelle jedoch weiterhin elf Punkte auf Spitzenreiter BFC Dynamo, der zeitgleich 6:0 gegen den FC Eilenburg gewann.

Das sagten die Trainer

Daniel Berlinski (Chemnitz): "Es war eine Pflichtaufgabe für uns, die haben wir gut gemeistert, haben uns viele Torchancen herausgespielt. Wir hätten den Sack eher zumachen können, so mussten wir nach dem Anschlusstreffer nochmal zittern."

Kenny Verhoene (Fürstenwalde): "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben gekämpft. Was mich besonderes freut: Wir haben in der zweiten Halbzeit immer die gute Lösung gesehen. Da ist eine Entwicklung bei der Mannschaft. Schade, dass du die ersten zwei Minuten verschläfst."