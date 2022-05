Jena begann engagiert, konnte in den ersten 45 Minuten aber nur selten Torgefahr heraufbeschwören. Viele Fehlpässe waren untypisch für das sonst so spielstarke Team von Andreas Patz. Es war einer dieser Tage, an denen alles gelingen musste, aber fast nichts gelang. Fürstenwalde konnte die meisten Vorstöße der Gäste wegverteidigen und hin und wieder mit eigenen Angriffen für Entlastung sorgen.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf. Jena blieb fahrig und unkonzentriert im Spiel nach vorne und spielte einen Fehlpass nach dem anderen. Selbst aus der roten Karte gegen FSV-Spieler Lois Böcker, der Leon Bürger mit den Stollen am Brustkob traf, konnte Jena kein Kapital schlagen. Einzig Felix Drinkuth sorgte in der Schlussphase mit zwei Abschlüssen noch einmal für einen Hauch von Torgefahr. Letztlich blieben aber auch diese Chancen ungenutzt und der FCC musste sich verdient mit 0:1 geschlagen geben. Auf Carl Zeiss wartet nun noch das Finale im Thüringenpokal am kommenden Samstag.