Fußball | Regionalliga FC Eilenburg verpasst ersten Saisonsieg in Fürstenwalde

8. Spieltag

Der FC Eilenburg hat den ersten Sieg in der Regionalliga verpasst. Beim FSV Union Fürstenwalde spielte das Team von Nico Knaubel am Sonntag (29.08.2021) nach zwischenzeitlicher Führung letztlich 1:1 (0:0). Durch den Punktgewinn reicht der FCE die "Rote Laterne" an Auerbach weiter.