Beide Teams begannen nervös, viele Fehlpässe prägten das Bild. Die Hausherren hatten zwar spielerisches Übergewicht, doch in Führung gingen die Leipziger in der 17. Minute. Tom Nattermann hatte einen mustergültigen Konter über Robert Berger und Bogdan Rangelov abgeschlossen. Die Gastgeber erarbeiteten sich weitere Halbchancen, aber die Tore machte Lok. Wieder Nattermann traf in der 40. Minute, erneut musste der Goalgetter in der Mitte nur den Fuß hinhalten. Und eine Minute später machte der 28-Jährige seinen Hattrick perfekt indem er abermals im Zentrum perfekt stand. Mit einer 3:0-Führung nach fast optimaler Chancenverwertung ging es für die Leipziger in die Pause.