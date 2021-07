Viele Fragezeichen gab es bei beiden Mannschaften vor dem Saisonstart in die Regionalligasaison 2021/22. Der FSV Union Fürstenwalde konnte mit dem 4:2 Sieg gegen den VfB Auerbach einige dieser Fragen auflösen. Mit zwei neu verpflichteten Offensiv-Kräften im Gepäck wollte Auerbach das Spiel bestimmen. Der Doppelschlag durch Stagge (19.) und Martynets (21.) drehte das Spiel allerdings in die andere Richtung. Der Anschlusstreffer durch Kepl (42.) vor der Halbzeit brachte nicht den erwarteten Ruck in die Mannschaft. Fürstenwalde blieb eiskalt und erhöhte in Hälfte zwei auf 4:1 durch Stagge (56.) und Oduah (82.). Zimmermann blieb in der Nachspielzeit nur der Anschlusstreffer zum 4:2.