Das Team von Andreas Petersen hatte zu Beginn der Partie einen schweren Stand in Fürstenwalde. Die Hausherren agierten von Beginn an mit einem starken Pressing und die Germania fand dagegen keinen richtigen Zugriff auf das Spiel. Noch dazu schien die VfB-Abwehr nicht sattelfest zu sein, denn in der 11. Spielminute misslang ein Befreiungsschlag völlig und Fürstenwalde nutzte das sofort eiskalt aus. Kilian Pascal Zaruba ließ die Heim-Tribüne an der Spree beben.

Im zweiten Durchgang knüpfte die Germania an der aktiveren Phase aus der 1. Halbzeit an. VfB-Coach Andreas Peteren musste die richtigen Worte in der Kabine gefunden haben, denn sein Team entwickelte deutlich mehr Zug zum gegnerischen Tor. Jessim Jallot wurde in letzter Sekunde von einem Union-Bein geblockt (53.). Der Ausgleich lag irgendwie in der Luft. Und Coach Petersen wechselte mit Tim Heike einen entscheidenden Offensiv-Faktor mit ein.