Die Gäste aus Berlin waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Philip Fontein knallte den Ball an die Latte (10.), kurz darauf schob Nader El-Jindaoui nach schönem Zusammenspiel über die rechte Seite ein (12.). Zwar konnte Auerbach schnell antworten: Aleksandrs Guzlajevs erzielte per Direktabnahme nach Kopfball-Vorlage von Marc-Philipp Zimmermann den 1:1-Ausgleich (18.). Doch der BAK blieb dominant und ging kurz vor der Pause durch Lukas Lämmel erneut in Führung (45.).