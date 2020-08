Daniel Berlinski (Chemnitz): "Das ist sehr bitter. Wenn man die erste Halbzeit sieht, dominieren wir das Spiel. Wir spielen uns Torchancen heraus, verwerten diese aber nicht. So gehen wir mit einem 0:0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit stand Auerbach noch einmal tiefer. Dadurch sind wir noch weiter in die gegnerische Hälfte gerückt. In der Restabsicherung standen wir nicht so sicher wie vor der Pause. Da lassen wir zwei, drei Konter zu. Und dann ist es bitter, wenn Du so ein Spiel hier verlierst. Je länger das Spiel läuft, desto schlechte wurde der Platz. Da kann dann auch mal ein Ball verspringen. Wir müssen das Spiel in der ersten Hälfte entscheiden, dann läuft die zweite Halbzeit komplett anders. Ein sehr bitterer Abend für uns."