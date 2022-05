Fußball | Regionalliga Auerbach verabschiedet sich mit Niederlage gegen den Chemnitzer FC

Hauptinhalt

37. Spieltag

In seinem letzten Regionalliga-Heimspiel der Saison hat der VfB Auerbach in der Arena zur Vogtlandweide eine Niederlage kassiert. Die Vogtländer, die sich nach zehn Jahren in der vierthöchsten Spielklasse Richtung Oberliga verabschieden, unterlagen dem Chemnitzer FC am Sonntag (08.05.2022) mit 1:4 (1:3). Beim mitgereisten CFC-Anhang war die Freude groß, zumal durch das 55. Jubiläum des DDR-Meistertitels von Karl-Marx-Stadt viele Fans nach Auerbach gereist waren.