In einer an Höhepunke armen ersten Halbzeit warteten die Fans vergeblich auf Tore. Auch Chancen waren Mangelware. Eilenburg hatte genau eine: Bei einem Freistoß-Hammer von dos Santos musste Steffen Schmidt Kopf und Kragen riskieren (27.). Die Gastgeber hatten drei gute Chancen, um in Führung zu gehen, doch weder Guzlajevs, Stock noch Zimmermann nutzen die Einschusschancen.

Nach dem Wechsel zog Auerbach ein Powerplay auf und hätte in Führung gehen müssen. Donner und Rekordtorjäger Zimmermann ließen klarste Chancen aus. Aufsteiger Eilenburg tauchte lange ab, aber in der 63. Minute plötzlich auf. Erst traf Alex Vogel den Pfosten, im zweiten Versuch ließ Philipp Sauer Johann Weiß ins Leere laufen und traf wie schon gegen Jena mit einem straffen Schuss ins kurze Eck: 0:1 (63.).

Nico Knaubel (FC Eilenburg): "Die Enttäuschung ist schwer in Worte zu fassen. Wir waren kurz davor, drei Punkte mitzunehmen, dann wenigstens einen und am Ende wird es so ein bitterer Abend. Wir werden uns schütteln und am Sonntag einen neuen Versuch starten. Santi mache ich keinen Vorwurf. Der Junge hat ein gutes Spiel gemacht und wird dann so bestraft. Wir müssen einfach cooler bleiben, dass kommt aber mit der Zeit und der Erfahrung."