Beide Mannschaften lieferten sich zunächst einen ruhigen Start in die Partie. Die Cottbuser bemühten sich um Spielkontrolle und ließen den Ball durch die eigenen Reihen laufen, agierten jedoch offensiv über weite Phasen der ersten Halbzeit zu ideenlos. Auerbach zeigte eine couragierte Leistung, kam gegen defensiv fehleranfällige Cottbuser immer wieder zu ordentlichen Chancen und hätte nach nur zehn Minuten in Führung gehen können. Jonas Hildebrandt versuchte das Spiel flach aus dem eigenen Strafraum eröffnen und spielte den Ball direkt vor die Füße von Ondrej Brejcha. Der konnte den Ball allerdings nicht mehr kontrollieren, die Kugel landete neben dem Tor. Die beste Chance für Cottbus gab es in der 38. Minute als Eisenhut am Fünf-Meter-Raum frei zum Kopfball kam und knapp verfehlte. Mit einem leistungsgerechten 0:0 ging es in die Pause.