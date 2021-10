Nach dem katastrophalen Vier-Minuten-Knockout gegen den SV Babelsberg , ging es Sven Köhler vor allem erst einmal darum, deutlich mehr Stabilität in das Spiel seines Teams zu bekommen. Und das gelang gegen den FSV Luckenwalde , gerade in den ersten Spielminuten hervorragend. Und auch offensiv hielten die Hausherren mutig dagegen und kamen durch Marc-Philipp Zimmermann und Aleksandrs Guzlajevs zu aussichtsreichen Chancen (4./11.).

Im Laufe der ersten Halbzeit stellte das Köhler-Team eine hohe Pressinglinie auf, ging somit aber auch das Risiko ein, dass die Brandenburger mit ihren pfeilschnellen Spielern einen tödlichen Konter fahren konnten. So hätte Nils Gottschick fast aus dem Nichts den 0:1-Rückstand erzielt (35.). VfB-Keeper Stefan Schmidt bewahrte sein Team jedoch mit einer starken Parade vor dem Rückstand.

Doch völlig unerwartet gingen die Hausherren in Führung. nach einem Abwehrfehler der Brandenburger schob Michail Fragkos zum viel umjubelten 1:0 ein (60.) Und genau diese knappe Führung brachten die Auerbacher mit etwas Glück und enormen Kampfeswille über die Ziellinie. In der 92. Spielminute prallte noch ein FSV-Schuss an den Auerbacher Pfosten.