Deutliche Angelegenheit in Hälfte eins

Trotzdem war der Tabellenvorletzte nach kurzer Anlaufzeit richtig gut in der Partie und brillierte mit tollen Angriffen. Marc-Philipp Zimmermann legte eine Sieber-Flanke per Kopf diagonal durch den Strafraum für Ondrej Brejcha auf, der humorlos zum 1:0 (16.) einschob. Auerbach blieb dominant. Sarwar Osse ließ die Kugel mit einem Schuss wie ein Strich aus 22 Metern unter der Latte einschlagen – 2:0 (23.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff besorgte Brejcha nach einem perfekt vorgetragenen Konter das 3:0 (45.). Von Optik kam bis dahin außer einer guten Einschusschance (44.) nichts. Rathenows Trainer Ingo Kahlisch wetterte deshalb in der Pause: "Das ist wie Kreisklasse hier!"

Ausgleich in der Schlussminute

Doch seine Jungs wollten es ihm offensichtlich zeigen. Auerbach ging dagegen zu verhalten in den zweiten Durchgang. Giaouplari fälschte einen Schuss von Optiks Jonathan Muiomo zum 1:3-Anschluss (58.) ab. Rechtsaußen Osse hatte anschließend die doppelte Chance, bei Kontern das wohl vorentscheidende vierte Tor zu schießen. Der syrische Straßenkicker, der als Flüchtling nach Chemnitz kam und erst in Deutschland eine fußballerische Grundausbildung erhielt, war ein absoluter Aktivposten bei den Vogtländern. Allerdings legte er sich diese Male den Ball etwas zu weit nach außen vor und verfehlte dadurch jeweils die Optik-Kiste (74./76.). Auf der Gegenseite versenkte Muiomo aus dem Nichts einen 25-Meter-Abschluss in der linken Ecke (3:2/77.) und die Partie war wieder offen. In der Schlussminute schockte dann Glodi Zingu die Gastgeber: Nach einem langen Ball tauchte der Verteidiger frei vorm Tor auf und erzielte den 3:3-Ausgleich.

Auerbach verpasst Sprung aus dem Keller

Versteinerte Mienen waren unter den VfB-Anhängern auf der Tribüne zu sehen – viele fassten sich an den Kopf und meinten immer wieder: "Wie kann man nur so doof sein." Denn Auerbach hätte mit einem Sieg über das Tabellenschlusslicht die Abstiegsplätze verlassen und einen direkten Konkurrenten distanziert. So machte man Rathenow selbst stark.

Stimmen zum Spiel:

Ingo Kahlisch (Rathenow): "Ich kann weder lachen noch heulen nach dem Spiel heute. Wir lassen uns in der ersten Hälfte auskontern, so kann man nicht auftreten. Dann kämpfen wir uns aber genauso verrückt zurück."



Sven Köhler (Auerbach): "Es war eine gefühlte Niederlage und sehr sehr bitter. Es war klar, dass Rathenow nochmal viel Risiko geht in der zweiten Halbzeit und wir wussten, wie es laufen kann. Aber wir haben die Konter nicht zum vierten Tor genutzt und dadurch keine Ruhe ins Spiel gekriegt. Sarwar Osse hat super trainiert und sich die Aufstellung verdient. Dass er dann die Chancen nicht nutzt, tut weh. Aber wenn man als Mannschaft stabil ist, kriegt man den Sieg dennoch drüber. So gehen wir traurig heim."