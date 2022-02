Nach einem langen Schlag aus der Abwehr nahm Marc-Philipp Zimmermann den Ball perfekt aus der Luft mit und behielt vorm Keeper die Nerven – das schnelle 3:0 nur gut eine Minute nach der Pause. Beim Jubeln sah man dem Polizisten den Frust der Vorwochen und die wütende Befreiung an. Es war sein erstes Tor seit dem 20. November und erst der vierte Treffer in dieser Saison.

In der Folge kontrollierte der VfB die Angelegenheit und kam in den letzten 20 Minuten zu einem echten Chancen-Feuerwerk. Gerade Zimmermann hätte mehrmals nachlegen können oder sogar müssen. Ärgerlich, weil der VfB es so verpasste, sein miserables Torverhältnis vom minus 34 Treffern gerade gegen einen direkten Konkurrenten aufzubessern. Umso unnötiger, dass man sich in der Nachspielzeit durch Manasse Eshele das 1:3 einfing, weil man nicht energisch genug verteidigte.