In einer temporeichen Anfangsphase versuchte vor allem Germania, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Obwohl Trainer Andreas Petersen sechs Veränderungen in der Startelf vorgenommen hatte, erarbeitete sich Halberstadt in den ersten 15 Minuten mehr Ballbesitz. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte fanden die Auerbacher aber besser ins Spiel. Danny Wild und Alexander Mattern scheiterten aber zunächst am parierenden Fabian Guderitz im Halberstädter Tor. Doch dann setzte Daniel Tarczal Amer Kadric in Szene, der aus etwa 13 Metern zum 1:0 ins lange Eck traf (39.).

Amer Kadric (vorn) und Daniel Tarczal (re.) jubeln über das 1:0 (Archiv). Bildrechte: IMAGO