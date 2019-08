VfB-Trainer Sven Köhler wechselte gegenüber dem 1:4 bei der VSG Altglienicke am Dienstag auf drei Positionen. Für den verletzten Stefan Schmidt stand Neuzugang Maximilian Schlosser im Tor. Zudem saßen Hendrik Wurr und Eric Träger nur auf der Bank, dafür begannen Marcin Sieber und Josef Ctvrtnicek.

Bereits früh ging Auerbach in Rückstand: Muhammed Kiprit netzte für die Hertha aus kurzer Distanz zum 0:1 ein (5.). Doch die Gastgeber reagierten mit viel Druck und kamen sofort zum Ausgleich: Thomas Stocks Lupfer vollendete Daniel Tarczal zum 1:1 (14.). Danach entwickelte sich ein offenes, unterhaltsames Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Für die Berliner traf Timur Gayret aus Nahdistanz nur das Außennetz (33.), für den VfB zwang Marc-Philipp Zimmermann Hertha-Keeper Dennis Smarsch per Kopf zu einer Parade (45.).

In der zweiten Halbzeit tat sich zunächst nicht viel. Dann aber erzielte der eingewechselte Jessic Ngankam per Fernschuss aus dem Nichts das 1:2 (64.). Wenig später erhöhte der ebenfalls neu gekommene Maximilian Pronichev auf 1:3 (68.) Und zu allem Überfluss wurde Ngankam wiederum nur ein paar Minuten später im Strafraum gefoult, Schiedsrichter Michael Wilske entschied auf Elfmeter. Pronichev verwandelte sicher zum 1:4 (73.).

Für eine Überraschung konnte nur noch Hertha-Trainer Andreas Neuendorf sorgen, der Pronichev direkt nach dem Treffer vom Platz nahm und für ein paar Minuten zu zehnt weiterspielen ließ. Offenbar sollte der Doppeltorschütze den Elfmeter nicht selbst schießen und bekam dafür eine Lektion erteilt. Am Spielverlauf sollte sich aber nichts mehr ändern. Ngankam machte schließlich den 1:5-Endstand perfekt (84.).

Andreas Neuendorf: "Heute war ein guter Tag für uns, was das Ergebnis angeht, auch von der Art und Weise her. Auerbach hat zunächst auch versucht, das Spiel für sich zu gewinnen. Wir wollten Flanken und Ecken verhindern, das haben wir nicht immer geschafft. Am Ende haben wir aber hochverdient gewonnen."