Die Leutzscher Serie hält! Die BSG Chemie Leipzig schaffte es auch im sechsten Spiel in Folge nicht, einen Dreier einzufahren. Dabei war der gegen den VfB Auerbach eigentlich schon eingetütet, am Ende wurde es aber nur ein 1:1. Die die Gäste aus dem Vogtland ein großer Erfolg, hatten sie doch in 90 Minuten nicht eine echte Torchance.