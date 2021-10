Auerbach begann im Vergleich zur jüngsten Niederlage gegen Lok Leipzig personell unverändert und startete gut in die Partie. Ondrej Brejcha hatte bereits nach fünf Minuten die erste gute Chance per Kopf. Babelsberg brauchte einige Minuten, agierte dann aber spielbestimmend. Meist liefen die Angriffe über die rechte Seite, so auch in der 9. Minute als Nicola Jürgens nur das Außennetz traf. Auerbach kam zwischenzeitlich kaum aus der eigenen Hälfte heraus, hatte dann aber die dicke Chance zur Führung. Nach einem hohen Freistoß von Sieber über das komplette Spielfeld zielte Marc-Philipp Zimmermann per Volleyabnahme nur knapp daneben (21.)