Die Partie brauchte null Anlaufzeit. Es gab schnell dreimal Gelb und viel Drive auf beiden Seiten. Der Grieche Michael Fragkos brachte die Gastgeber früh in Führung (13.), danach knallte VfB-Verteidiger Mohand Almansori die Kugel bei einer Rettungsaktion an den eigenen Pfosten. Dann erhöhte Fragkos (26.) und Torjäger Marc-Philipp Zimmermann ließ schon nach einer halben Stunde das 3:0 folgen (29.). Noch mehr Treffer waren möglich gegen einen Gegner, der zuletzt neun Mal in Folge verloren hatte, den Trainer wechselte, aber auch unter dem Neuen Thomas Franke selbst ein Testspiel gegen Oberligist Ludwigsfelde 1:4 in den Sand gesetzt hatte. Für Franke war es die zweite Liga-Pleite im zweiten Spiel.

