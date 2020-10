Die Partie begann munter, mit Chancen auf beiden Seiten in den ersten zehn Minuten. Die Gäste aus Halberstadt machten früh klar, dass sie über viel Kampf zum Erfolg kommen wollten und waren dementsprechend robust in den Zweikämpfen. Doch Auerbach zeigte sich davon wenig beeindruckt. Nach einer Ecke klärte Germania zunächst, doch der Ball kam postwendend zurück in die Gefahrenzone. Schlosser flankte von links in die Mitte und Auerbachs Knipser Marc-Philipp Zimmermann traf mit einem wunderschönen Kopfball ins lange Eck zur Führung (13.). Es war bereits das elfte Tor im elften Spiel für "Zimbo". In den folgenden Minuten waren die Gastgeber überlegen und versäumten es, auf 2:0 zu erhöhen. Halberstadt hatte wenig bis gar nichts entgegenzusetzen und konnte sich glücklich schätzen mit nur einem Tor Rückstand in die Pause zu gehen.