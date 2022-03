Frühes Abwehrblackout wird bestraft

VfB-Trainer Sven Köhler setzte auf die Sieger-Elf vom Rekord-Erfolg beim 9:1-Heimsieg gegen Tasmania Berlin zuletzt. Dennoch drückte der Favorit aus Altglienicke sofort aufs Gaspedal und ging durch ein Abwehrblackout früh in Führung: Nach einer Ecke war Christian Skoda völlig blank und konnte ohne jede Gegenwehr aus Kurzdistanz zum 0:1 einnicken (16.). Doch der Abstiegskandidat reagierte glänzend auf den Rückstand. Michail Fragkos und Marc-Philipp Zimmermann, die zuletzt gegen Tasmania zusammen acht Treffer erzielten sorgten für Offensivschwung.

Zimmermann beweist aufsteigende Form

Marc-Philipp Zimmermann zeigt es nach einer bisherigen schwierigen Saison an: Seht meine Faust, ich kann es noch! Bildrechte: IMAGO/foto2press Nach mehreren Annäherungen war es auch eine direkte Kombination der beiden, die zum hochverdienten Ausgleich führte. Der Grieche chipte das Leder halbhoch schräg durch den Strafraum und dort legte sich Zimmermann quer in der Luft, erzielte per Seitfallzieher das 1:1 (32.). Fragkos hätte durch einen Außenrist-Schlenzer nach tollem Konter (36.) genauso die Führung besorgen können wie Zimmermann mit einem Distanzschuss (37.). Auerbach fackelte bei den Offensivaktionen nicht lang, das half, um schnörkellos nach vorn zu kommen. So war die schwache Anfangsphase durch ein späteres Angriffsfeuerwerk locker wettgemacht und längst wäre mehr drin gewesen.

Nächste Schlafeinlage bei einem Eckball

Nach der Pause taten sich die Sachsen wieder schwerer. Altglienicke verpasste in der 67. Minute hauchdünn den erneuten Vorsprung! Patrick Breitkreuz drückte die Kugel nach flacher Hereingabe aus Kurzdistanz auf die Kiste, Torwart Stefan Schmidt konnte da nur prallen lassen und hatte Glück, dass der scharfe Rebound vom Fuß des Berliners zurück in seine Arme sprang. Doch bei der nächsten Aktion war er machtlos. Zum zweiten Mal an diesem Tag pennte die komplette Verteidigung bei einem Standard. Diesmal kam der Eckstoß sogar flach in den Strafraum, dennoch durfte Tim Häußler unbedrängt links unten zum 1:2 einlochen (74.).

Fragkos rettet spät den Punkt