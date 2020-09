Meuselwitz zwei Mal mit Köpfchen

Beide Teams standen nach wenig erfolgreichen Auftritten zuletzt unter Druck. Der VfB Auerbach konnte immerhin personell etwas durchatmen, Yannic Voigt und Thomas Stock waren wieder an Bord. Die Gäste hatten nach vier Ausfällen nur noch vier Spieler auf der Ersatzbank. Aber Meuselwitz machte Druck, Serhat Güler hatte bereits nach drei Minuten für Führung auf dem Fuß, scheiterte aber an Stefan Schmidt, der den Winkel verkürzte. In der achten Minuten belohnte sich der ZFC, als Cottrell Ezekwem nach einer Bürger-Ecke aus sieben Metern einköpfte. Auerbach kam nur schwer in die Partie, aber der 20. Minute aber immer besser. Und immer wieder über den flinken Voigt auf der linken Seite. In der 23. Minute fiel er nach einem Einsatz von Henrik Ernst, der Elfmeterpfiff blieb aber aus. Vier Minuten später dann der Ausgleich: Voigt legte quer auf Marc-Philipp Zimmermann, der in Knipsermanier einlochte. Sein 100. Regionalligator und der achte Saisontreffer. Die Gäste schüttelten sich, wurden dann aber wieder stärker. Und ging durch einen Kopfball-Treffer von Dennis Blaser (39.) erneut in Führung. Allerdings machte Keeper Schmidt keine gute Figut, ließ den Ball durch die Arme rutschen. Meuselwitzer Jubel nach dem Führungstor durch Cottrell Ezekwem Bildrechte: Marcus Schädlich

Auerbach wie aufgedreht - ZFC geht baden

Viel entschlossener kamen die Gastgeber aus der Kabine. Jetzt riss Auerbach das Spiel an sich, der ZFC wirkte überrascht und zeigte die bekannten Schwächen in der Defensive. Das nutzte der VfB schon nach 50 Minuten, als Zimmermann nach einer Freistoß-Eingabe von Marcel Schlosser per Kopf ins linke Ecke zum 2:2 traf. Gegen immer nervöser werdende Gäste schlug erneut Zimmermann zu. Natürlich per Kopf. Während der Meuselwitzer Andreasson nach dem hohen Ball schaute, machte der Goalgetter einfach das Ding rein. Erst in den letzten 20 Minuten kamen die Meuselwitzer wieder etwas besser ins Spiel. Timo Mauer und Luca Bürger scheiterten mit Flachschüssen am jetzt starken Auerbach Keeper, der die drei Punkte festhielt. Ezekwem im Duell mit Auerbachs Horschig Bildrechte: Marcus Schädlich

Das sagten die Trainer

Koray Gökkurt (Meuselwitz): "Wir haben alles besprochen, wie wir Zimmermann decken. Aber dann macht er drei Tore. Wir haben irgendwie die Krätze am Fuß. Nach einer guten ersten Halbzeit leisten wir uns viele Fehler. Und am Ende scheitern wir mehrfach an Stefan Schmidt. Wir müssen weiter arbeiten."