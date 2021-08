Holm Pinder (Trainer Meuselwitz): "Bei beiden Mannschaften geht zurzeit wenig. Es war ein Abnutzungskampf mit dem glücklichen Ende für uns. Das Entscheidende war, dass die wenigen Fehler, die wir gemacht haben, heute nicht bestraft wurden. Und: dass wir mal zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle waren mit Felix Müller."



Sven Köhler (Trainer Auerbach): "Jede Niederlage tut weh. Heute war es eine komplett andere Situation. Die Mannschaft hat bis auf die Viertelstunde um das Tor herum übers gesamte Spiel eine sehr gute Leistung abgerufen. Wir haben gezeigt, was wir können. Hatten in der ersten Halbzeit das Gefühl, dass wir defensiv gut stehen. Wir haben dann die ersten Chance in der zweiten Halbzeit. Ich hatte mir gewünscht, dass der gehaltene Elfmeter uns ein bisschen mehr Kraft gibt. Am Ende haben wir noch einmal alles probiert.