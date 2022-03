Halberstadts Trainer Andreas Petersen hatte unter der Woche bereits angedeutet, dass zwei Stammspieler wegen Corona fehlen würden. Ein Blick auf die Startaufstellungen zeigte dann zumindest, dass die Germanen auf Toptorjäger Tim Heike verzichten mussten. Damit war natürlich klar, dass die Gastgeber zunächst darauf bedacht sein werden, die Null zu halten. Das gelang im ersten Durchgang auch, einzig bei einem Schuss von Rinatro Yajima, den Keeper Lukas Cichos prallen ließ, wurde es in der 27. Minute einmal richtig gefährlich. Ansonsten konnten die Gäste aus ihrer Überlegenheit kein Kapital schlagen. Halberstadt lauerte auf Konter, ein, zwei Abschlüsse von Julian Weigel und Finn Modler ließen ein Hauch an Gefahr aufkommen. Ansonsten verteidigte das Petersen-Team mit viel Kampf und Leidenschaft.

Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste die Schlagzahl deutlich und hatten früh Erfolg. In der 47. Minute erreichte ein weiter Ball Joel Richter, der sich im Duell mit Patrick Baudis durchsetzte und den Ball aus sieben Metern ins linke Eck vollendete. Danach hatten die Gäste einige Male den zweiten Treffer auf dem Fuß, Richter verzog in der 58. Minute haarscharf, in der 78. Minute rasierte sein Schuss den linken Pfosten. Halberstadt aber gab nie auf, auch wenn der richtig gefährliche Abschluss oft fehlte. In der 87. Minute fasste sich Finn Modler aus 18 Metern ein Herz, die Kugel landete im rechten unteren Eck. Danach verteidigte Halberstadt den Punkt mit viel Leidenschaft.