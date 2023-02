Die Anfangsphase des Spiels gestaltete sich ziemlich hektisch. Beide Vereine begegneten sich auf Augenhöhe, kamen aber nur selten gut vor das gegnerische Tor. Die erste Gelegenheit bot sich Jona Renner, der aus kurzer Distanz aber am Berliner Keeper Luis Maria Zwick scheiterte (11.). Auf der Gegenseite musste dann Lukas Cichos eingreifen, als ein Berliner Freistoß zweitverwertet wurde und im Nachschuss mit ordentlich Karacho aufs Halberstädter Tor flog (16.).

In der 22. Minute war die Partie dann für Ben Florian Meyer bereits beendet, der nach einem Foul an Irwin Pfeiffer seine zweite Gelbe Karte der Partie sah. Trotzdem spielte Berlin noch länger auf Augenhöhe mit. Erst in den Schlussminuten der ersten Halbzeit wurde Halberstadt zwingender und erzielte durch einen Fernschuss-Hammer von Paul Grzega den 1:0-Pausenstand (39.).