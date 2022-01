Fußball | Regionalliga Germania-Horrorserie hält gegen BFC Dynamo an

23. Spieltag

Der VfB Germania Halberstadt ist nun schon 16 Spiele in Folge ohne Sieg in der Regionalliga Nordost. Im Flutlichtspiel im Friedensstadion unterlag der Klub aus dem Vorharz dem Spitzenreiter BFC Dynamo am Freitag (28.01.2022) mit 0:2 (0:1). Damit warten die Sachsen-Anhalter weiterhin seit dem 1. September 2021 auf einen Dreier.