In der Folge übernahm Chemie durch das hohe Pressing die Spielkontrolle, der große Aufwand führte allerdings nicht zu Torchancen. Gestört von aggressiven Halberstädtern, die mit vielen taktischen Fouls den Spielfluss ins Stocken brachten, gelang wenig.

Wie aus dem Nichts erspielte sich Chemie in der 31. Spielminute die erste Chance, aber nach einer Flanke von Lucas Surek scheiterte Tom Müller aus kurzer Distanz. Sein Kopfball zwang Paul Niehs im Halberstädter Tor zu einer guten Parade. Im direkten Gegenstoß wurde auch Germania gefährlich. Aber auch Bellot war auf dem Posten und klärte Louis Malinas Schuss mit einer Fußabwehr (32.).

Gegen Ende des ersten Durchgangs deutete Chemie mehrmals an, wie man Halberstadt überwinden kann. Steilpässe auf den schnellen Mauer landeten jedoch mehrmals in den Armen es Halberstädter Torhüters Paul Niehs.

Mauers Tiefenläufe helfen Chemie

Weil seinen Halberstädtern im ersten Durchgang die Durchschlagskraft fehlte, wechselte Trainer-Rückkehrer Andreas Petersen zur Pause doppelt. Die offensiven Altrim Pajaziti und Stefan Korsch kamen für Sechser Ole Hoch und den Innenverteidiger Stefan Pribanovic. Zumindest in den ersten Minuten nach der Pause brachten sie neuen Schwung in die Partie.

Doch Chemie ließ sich nicht beeindrucken und nutzte den neuen Platz hinter Germanias Kette. Mauer startete tief, bot sich für lange Pässe an und sorgte für Gefahr. In der 53. Minute spielte er Anton Kanther frei, der an der Strafraumgrenze zu lange wartete. Eine Minute später scheiterte Mast mit einem Distanzschuss knapp (54.).

Aber Chemie setzte angetrieben vom unermüdichen Mauer nach. In der 58. Minute gelang Kanther ein feiner Pass in die Spitze, den Timo mauer mit einem Flachschuss zur Führung verwandelte. In dieser Spielphase fehlten Halberstadt die Ideen und Chemie konnte mühelos die Führung verwalten.

Turbulente Schlussphase

In der 66. Minute brachte Chemie-Coach Jagatic dann den schnellen Stephane Mvibudulu für Kanther. Seine Marschroute war klar: Chemie sollte weiter die Räume hinter den aufrückenden Germanen nutzen. Andreas Petersen setzte ebenfalls auf frische Kräfte. Die einwechselten Maksym Kowal und Jessim Jallot sorgten ab der 74. Minute für einigen Wirbel.

Verstärkt wurde diese Druckphase von Halberstadt durch einen Platzverweis für Chemies Tom Müller, der in der 81. Minute Gelb-Rot sah. In Überzahl rannten die Gastgeber in den letzten Minuten an, wirklich klare Chancen ergaben sich aber keine.