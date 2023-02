Dann aber gab es auf der anderen Seite plötzlich Elfmeter: Beim Versuch von Janik Mäder, Halberstadts Torwart Lukas Cichos aus Nahdistanz zu überwinden, griff Verteidiger Nico Lübke von hinten in Richtung des Trikots von Mäder. Schwer zu erkennen, ob er ihn damit auch entscheidend außer Tritt brachte. Manassé Eshele trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:1 (33.).

Chemie war nun wieder drin im Spiel - und kam gut aus der Pause. Eshele setzte einen Fallrückzieher neben das Tor (48.). Das Spiel war nun deutlich ansehnlicher als in der ersten Halbzeit, es gab Chancen auf beiden Seiten: Ole Hoch setzte einen Distanzschuss an die Latte (59.), Dennis Mast verfehlte das Ziel per Direktabnahme nur knapp (60.). Schließlich wurde Jäpel mit einem Traumpass aus der Drehung in Szene gesetzt, der Chemie-Stürmer umkurvte Cichos und traf zur 2:1-Auswärtsführung (70.).