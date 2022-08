Chemnitz hatte seinen ersten Abschluss nach 27 Minuten, als Kilian Pagliuca ebenfalls aus gut 16 Metern deutlich über das Tor schoss. Wenige Minuten später gelang den "Himmelblauen" die Führung. Lukas Stagge wurde mit einem hohen Ball in den Strafraum geschickt, wollte nach hinten ablegen und bekam das Spielgerät über Umwege zurück. Sein Abschluss von der Ecke des Fünfmeterraumes überraschte Halberstadts Schlussmann Lukas Cichos und ging ins kurze Eck (30.). Danach verlor die Partie bis zur Halbzeitpause etwas an Fahrt, beide Teams ließen dank kompakter Defensive nichts mehr zu.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der CFC immer mehr die Spielkontrolle, Furkan Kircicek vergab aus 13 Metern das fast sichere 2:0, der Ball ging aber knapp am leeren Tor vorbei (52.). Halberstadt brauchte bis zur 70. Minute, um mal wieder offensiv gefährlich zu werden. Eilers vergab einen Hochkaräter aus sechs Metern, als er Jakubov anschoss. Die folgende Ecke köpfte Patrick Baudis per Aufsetzer über das Tor.

Nur sechs Minuten später dann aber großer Jubel bei den Gastgebern. Nach einer Ecke scheiterte der eingewechselte Louis Malina zunächst noch am glänzend reagierenden CFC-Keeper, doch Eilers drosch den Abpraller kompromisslos aus drei Metern über den Kopf von Jakubov in die Maschen. Danach warf Chemnitz noch einmal alles nach vorne, bot damit Halberstadt ein paar Räume zum Kontern. Die größte Chance der Schlussphase hatte Robert Zickert für die Sachsen, dessen Kopfball ging aber nicht ins Tor. So stand am Ende das zweite Remis für Chemnitz und der erste Punkt für Halberstadt.