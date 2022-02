Die Gastgeber begannen vorsichtig, zogen sich zunächst weit in die eigene Hälfte zurück. Gegen Mitte der ersten Halbzeit gingen sie dann energischer in die Zweikämpfe und probierten den einen oder anderen Konter. Kurz vor der Pause zog dann aber Jena das Tempo noch einmal an: Luca Bürger jagte den Ball über das Tor (39.), Maximilian Oesterhelweg zwang Lukas Cichos per Freistoß zu einer Parade (42.), wenig später war Halberstadts Torwart gegen Maximilian Krauß zur Stelle (44.).