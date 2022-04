Vogt trifft, Sauer fliegt

Nachdem Halberstadt offensiv lange Zeit nahezu nichts auf das Feld brachte, gelang der Germania nach 36 Minuten die überraschende Führung. Tim Heike brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld hoch in den Strafraum und fand David Vogt, der den Ball per Kopf im Tor unterbrachte. Eilenburg drängte nun auf den Ausgleich und lief in der 45. Minute in einen fatalen Konter. Heike marschierte frei auf den Kasten der Gäste zu. Philipp Sauer brachte den Angreifer am eigenen Strafraum zu Fall und sah dafür Rot. Mit der knappen Halberstädter Führung ging es schließlich in die Pause.

Fiedler gleicht aus, Schätzle trifft sehenswert

Im zweiten Durchgang tat sich Halberstadt schwer, aus der Überzahl Profit zu schlagen und kassierte sogar den Ausgleich. Nach einem Foul im Strafraum von Patrick Baudis an Luis zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Adam Fiedler trat an und verwandelte sicher zum 1:1 (57.). Nur neun Minuten später gelang der Germania jedoch die erneute Führung.



Der kurz zuvor eingewechselte Nils Schätzle zog aus 20 Metern ansatzlos ab und hämmerte den Ball sehenswert links unten in den Kasten. Eine erneute Rückkehr gelang den Gästen schließlich nicht mehr. So setzte sich Halberstadt knapp mit 2:1 durch. Die Germania holt damit wichtige Punkte im Abstiegskampf und rückt zumindest zwischenzeitlich auf einen Punkt an den ZFC Meuselwitz auf Rang 14 ran.

Stimmen zum Spiel

Andreas Petersen (Trainer Germania Halberstadt): Das Thema war heute verlieren verboten. Das hat man uns auch angemerkt. Für beide Mannschaften war es eine Art Sechs-Punkte-Spiel. Wenn Konkurrenten gegeneinander spielen ist es von großer Bedeutung nicht zu verlieren. Beide Mannschaften haben Willen gezeigt. Ich muss dazu sagen, dass es sicher ein dreckiger, wenn auch nicht unverdienter Sieg für uns war. Eilenburg war dann in Unterzahl. Nach dem 1:1 bringt uns eine tolle Einzelaktion wieder in Führung. Letzten Endes freue wir uns über die drei schmutzigen Punkte.

Adam Fiedler (FC Eilenburg): Wir haben uns viel vorgenommen und wollten hier endlich den ersten Auswärtssieg holen. Die erste Halbzeit war Abstiegskampf wie man ihn sich vorstellt. Viel Kampf, viel Krampf. Niemand wollte Risiko gehen. Dann kriegen wir das 0:1 und sehen eine rote Karte. Der Schiedsrichter wird schon wissen was er macht. In so einem entscheidenden Spiel die rote Karte zu geben ist mutig. In der zweiten Halbzeit haben wir ein riesen Spiel gemacht und waren in Unterzahl die bessere Mannschaft. Wir machen dann den Ausgleich und kriegen durch einen Sonntagsschuss das 2:1. Das ist sehr bitter.