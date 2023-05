Wie hat Germania Halberstadt die Pokalschmach von Wernigerode weggesteckt, war die Frage vor dem Spiel Trainer Manuel Rost stellte die Mannschaft auf vier Positionen um, hoffte auf ein Lebenszeichen seiner Mannschaft. Doch bereits nach drei Minuten lag der Ball im Germanen-Tor. Zum wiederholten Mal war Jan Shcherbakovski auf der linken Seite durchgebrochen. Seinen Querpass nahm Malcolm Badu auf und schob den Ball aus 13 Metern ins rechte untere Eck ein. Der Spitzenreiter schaltete danach erstmal einen Gang zurück, Halberstadt konnte aber trotz aller Bemühungen keine echten Akzente in der Offensive setzen. Zu schnell ging der Ball in der Vorwärtsbewegung wieder verloren. Und Energie blieb vor dem gegnerischen Tor eiskalt. In der 21. Minute hebelte Tobias Hasse mit einem Pass die komplette Defensive der Halberstädter aus, Shcherbakovski ließ sich die Chance nicht entgehen, verwandelte ins linke Eck. Damit war das Spiel schon fast vorentschieden, Germania kam danach immerhin zu einer Ecke und einer Halbchance durch Louis Malina. Doch nach einem schlimmen Fehlpass von Ole Hoch klingelte es in der 38. Minute erneut und wieder drückte Badu – diesmal nach einer Rechtseingabe – den Ball über die Linie.

Jan Shcherbakovski jubelt nach dem 2:0 für Rot-Weiß Erfurt. Bildrechte: IMAGO/Jan Huebner