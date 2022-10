Das Konzept der Viktoria war es, in der Defensive sicher zu stehen und ab und an mal einen Konter setzen. Wie in der 21 Minute: Hoch aufgerückte Halberstädter verloren einen Zweikampf im Mittelfeld. Masson wurde tief geschickt und legte den Ball zu Yilmaz im Strafraum. Der Stürmer war komplett frei und musste nur noch ins Tor einschieben.

In der zweiten Halbzeit spielte nur noch Halberstadt. In der 51 Minute hätte Eilers den Ausgleichstreffer erzielen müssen. Nach einer Flanke war der Stürmer am zweiten Pfosten komplett frei. Torwart Köstenbauer war schon geschlagen. Doch Eilers traf den Ball nicht richtig und schoss einen Meter am Tor vorbei. Pech für die Gastgeber. Halberstadt war weiterhin die bessere Mannschaft. Die Gäste aus Berlin hatten in der zweiten Halbzeit das Fußballspielen eingestellt und beschränkten sich nur noch auf die Defensivarbeit. Halberstadt spielte weiterhin mutig nach vorne, aber ein Tor sollte nicht mehr fallen.