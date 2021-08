Im Friedensstadion kam das Team von Benjamin Duda, im Gegensatz zu den ersten zwei Saisonspielen, gar nicht ins Spiel. Der FSV Luckenwalde stellte eine hohe aggressive Pressinglinie und ließ so den Hausherren gar keine Luft zum Atmen. Dazu kam auch noch, dass der VfB ungewöhnlich schläfrig auftrat und in der Abwehr immer einen Schritt zu spät war. So auch in der 3. Spielminute, als Christian Flath deutlich zu viel Platz gelassen wurde und dieser ungestört aus 20 Metern zum 0:1 traf. Nur fünf Minuten erhöhte Daniel Becker für die Gäste aus Luckenwalde zum 0:2 (8.). Ein Horror-Start.

Lediglich für ein kurzes Aufbäumen hat es gereicht. Luckenwalde machte kurz vor dem Spielende noch einmal ernst und erzielte das 0:4 bzw. 0:5 (79./83.).

Duda schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben, denn seine Mannschaft zeigte ei verändertes Gesicht. Die Köpfe hingen nicht mehr, es wurde wieder selbst offensive Impulse gesetzt. Und einer dieser hätte fast für das 1:3 gesorgt. Nach einer Ecke stieg David Vogt am höchsten und köpfte äußerst knapp über den FSV-Kasten (50.). Doch das sollte nur ein kurzes Aufbäumen der Germania bleiben. Es fehlten an diesem Tag einfach die spielerischen Mittel, um die Gäste zwingen in Gefahr zu bringen. Die bitteren Schlusspunkte der Partie setzten die Gäste in Person von Dennis Rothenstein und Aaron Bogdan mit dem 0:4 bzw. 0:5 (78./83.). Ein bitterer Sonntag-Nachmittag für die Halberstädter...