Nach dem Wechsel erhöhte Rathenow anfänglich den Druck, doch es fehlte vor dem gegnerischen Tor an Durchschlagskraft. Bezeichnend die 51. Minute, als nach einem Pressschlag Lucas Will einen Schritt zu spät war als Keeper Chichos. Halberstadt agierte dagegen aus einer zumeist sicheren Deckung heraus und lauerte auf Konter. Chancen von Tim Heike (52.) und Löder (70.) blieben aber ungenutzt. In der 74. Minute hatte Löder mehr Erfolg: Nach einem langen Ball von Patrick Baudis von der Mittellinie legte Paul Grzega an der Strafraumgrenze per Kopf für Löder ab, der das Spielgerät überlegt an Keeper Hiemann vorbei ins Tor lupfte. Zwar bemühten sich die Gäste weiter um den Anschluss, doch die klareren Chancen hatten die Halberstädter. So verhinderte Keeper Hiemann mit Klasseparden gegen Grzega (87.) und Stefan Korsch (88.) weitere Gegentreffer.