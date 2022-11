Durch einen Fehler im Halberstädter Spielaufbau kurz nach Wiederanpfiff eroberte Ndualu den Ball, setzte sich clever durch und baute per Schuss ins lange Eck die Führung aus (48.). In der 56. Minute schnürte Ndualu nach einem Lehrbuch-Steilpass von Iraqi einen Doppelpack zum 3:0. Nachdem Eilers für Halberstadt eine Riesenchance vergab, eröffnete Iraqi einen Konter und fand nach einer Flanke Steinborn am Strafraum, der per Schuss ins lange Eck das 4:0 perfekt machte (69.). Schmidt trat in der 77. Minute per Strafstoß zum 5:0. Während Halberstadt-Keeper ins linke Eck sprang, zockte Schmidt den Ball locker in die rechte Ecke. In der Schlussphase erzielte Halberstadt nach einer Hereingabe aus dem linken Halbfeld durch Malina den 1:5-Anschlusstreffer (82.), was jedoch lediglich ein Tropfen auf einen heißen Stein war. Germania Halberstadt wartet damit weiter auf den ersten Sieg der laufenden Saison.