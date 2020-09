Beide Teams begannen schwungvoll und suchten den Weg zum Tor. Die erste gefährliche Aktion hatte Lichtenbergs Hannes Graf mit einem Fallrückzieher, den Germania-Keeper Florian Sowade gerade noch über die Latte lenkte (7.). Die beste Gelegenheit für die Gastgeber vergab Elias Löder, der in der 10. Minute freistehend den Ball aus Nahdistanz nicht unter Kontrolle brachte – sein Mannschaftskollege Stefan Korsch scheiterte hinter ihm stehend mit einem Flachschuss an SVL-Keeper Niklas Wollert.

In der zweiten Halbzeit bemühte sich Germania gegen die auf Konter lauernde Berliner weiter um die Führung, doch in der Offensive fehlte es in den Drangphasen an der Genauigkeit beim letzten Pass. So blieb es nur bei Stückwerk und Einzelaktionen. Während Batikan Yilmaz aus 16 Metern mit einem Flachschuss vergeblich sein Glück versuchte (71.), kam noch Lukas Rene Ferchow zu einer guten Chance, als er aus vollem Lauf aus halbrechter Position das Gehäuse verfehlte (85.).