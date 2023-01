Es war in ein zäher Beginn. Die Halberstädter fanden nur schwer in die Partie, die ersten Vorstöße kamen von den Lichtenbergern. Allerdings hatten die Gastgeber kaum Probleme, die Angriffe der Berliner zu unterbinden. Den Germanen merkte man jedoch an, wie sehr sie unter Siegzwang standen. In der 28. Minute passierte es dann aber, sie gerieten in Rückstand. Berlins Adekunle wurde nur halbherzig angegriffen, machte noch ein kleines Tänzchen und hämmerte die Kugel aus fünf Metern in den Winkel.