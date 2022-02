Die Tore fielen dabei jeweils in der Schlussphase der Halbzeiten: Tahsin Cakmak (43.) brachte TeBe mit einem Distanzschuss in Führung, Banyas Solomon Junge-Abiol (90.+ 3.) machte den Endstand per Kopf perfekt. Durch die Niederlage bleibt Halberstadt Regionalliga-15., TeBe verbesserte sich um einen Platz auf Rang zehn.