Mitten in der Vorbereitungszeit hatte der VfB Germania Halberstadt mit Benjamin Duda seinen neuen Coach präsentiert. Anscheinend ein goldener Schachzug, denn nach fünf Saisonpartien stehen die Sachsen-Anhalter völlig überraschend mit neun Punkten auf einem starken siebten Tabellenplatz. Der 33-Jährige gab vor der Saison vor, dass der "Schlüssel eine eingeschworene Truppe sein muss". Und genau so agiert der VfB.

Die Halberstädter überzeugen in der frühen Saisonphase vor allem mit tollem und erfrischenden Kombinationsfußball. Das ist man so in der Regionalliga Nordost fast gar nicht gewohnt. Die durchschnittlich drittjüngste Truppe der Liga (22,2 Jahre) legt oft den richtigen Mix aus Kampf/Verbissenheit und Verspieltheit an den Tag.