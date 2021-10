Das Match begann mit zehn Minuten Verspätung, weil die Altglienicker im Stau gestanden hatten. Nach ausgeglichenem Beginn wurden die Gäste ab der 30. Minute immer stärker. So hatte Orhan Yildirim in der 36. Minute das 0:1 auf dem Fuß, schoss aber aus fünf Metern über die Latte. Sieben Minuten später rettete Marcel Kohn nach einem Kopfball von Felix Brügmann für seinen schon geschlagenen Torhüter auf der Linie. Mit einem für Halberstadt schmeichelhaften 0:0 ging es in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang setzte sich dieses Bild fort. In der 67. Minute nutzte Yildirim dann eine der Chancen zum 1:0 nach sehenswertem Doppelpass. Der eingewechselte Ex-Erfurter Tugay Uzan machte mit seinen beiden Treffern in der Schlussphase den Deckel drauf (79./86.). In der Tabelle rutscht Germania auf Rang elf ab, am Sonnabend geht es dann nach Chemnitz.