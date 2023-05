Rost nahm in der Startaufstellung gleich vier Veränderungen im Vergleich zum in der Schlussphase erkämpften 2:2 gegen Chemie Leipzig vor. Die erfolgreichen Einwechselspieler Hackethal und Malina standen für Pfeiffer und Hlynianyi von Anfang an auf dem Platz und Braun ersetzte Dhaliwal. Außerdem durfte Torwart-Spielertrainer Fabian Guderitz am letzten Regionalliga-Heimspiel nochmal zwischen den Pfosten stehen - er ersetzte Sparwasser.

Erste Halbzeit zum Vergessen

Nach erstem Abtasten eröffnete Philip Türpitz die Torschützenliste, als er ungestört in den Strafraum marschieren und aus spitzem Winkel zum 0:1 einnetzen durfte. Das geplante hohe Angriffspressing der Halberstädter griff nicht und so eröffneten sich den Altglienickern immer wieder große Räume. Im eigenen Ballbesitz wurde fast jeder VfB-Fehler - und davon gab es einige - von den aufmerksamen Gästen eiskalt bestraft.

So auch beim zweiten Tor in der 34. Minute, als Creighton Braun im Spielaufbau den Ball auf Höhe der eigenen Strafraumkante an den gedankenschnellen Patrick Breitkreuz verlor: Breitkreuz übergab die eroberte Kugel dann mit viel Übersicht am herausstürmenden Guderitz vorbei auf den freistehenden Tugay Uzan, der sie von dort nur noch ins leere Tor schlenzen musste.

Nur fünf Minuten später war Guderitz wieder nicht zu beneiden, als er den Ball nach feiner Kombination der Gäste von Kolja Nuno Oudenne zwischen die Beine zum 0:3 eingeschoben bekam (39.). "Man, man, man!", hörte man da die ungläubigen Heimfans, die kurz darauf vom Halbzeitpfiff erlöst wurden.

Ereignisarmer zweiter Durchgang

In der zweiten Halbzeit machte sich dann auch noch die angespannte personelle Lage der Germanen bemerkbar. Rost hatte nach fünf Spielen in 15 Tagen in der letzten Trainingswoche nur noch 13 Feldspieler zur Verfügung. Die Jugendspieler aus der A-Jugend, die in der Vergangenheit bei ähnlichen Situationen ausgeholfen hatten, stecken zu großen Teilen in ihren Abiturprüfungen und konnten am Trainingsbetrieb der 1. Mannschaft nur selten teilnehmen. Dementsprechend ausgedünnt war auch die Auswechselbank: Lediglich vier Feldspieler saßen dort.

Die eingewechselten Illia Hlynianyi und Irwin Pfeiffer konnten nur bedingt für neue Gefahr sorgen und so blieb es - auch weil Altglienicke nach der Pause den Fuß vom Gaspedal nahm - bis zur Schlussphase beim 0:3. Ein später Konter von Cigerci und Türpitz (84.) sorgte gegen die müden Halberstädter Beine für den 4:0-Endstand.

Ausblick

Nächsten Sonntag (28. Mai, 13 Uhr) geht es für Manuel Rost und seine Mannschaft nach Luckenwalde zum letzten Abschiedsspiel von der Regionalliga. Es ist nochmal eine Chance für die junge Mannschaft, um sich auf großer Bühne mit einem besseren Auftritt zu präsentieren. Für mindestens ein Jahr wird Germania Halberstadt dann in der Oberliga Süd spielen. Die Vorbereitungen auf diese Zeit laufen bereits auf Hochtouren.

