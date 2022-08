Der ZFC Meuselwitz hat seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Die Elf von Heiko Weber gewann am Sonntag (14.08.2022) das mitteldeutsche Duell in der Regionalliga gegen Germania Halberstadt mit 3:0 (2:0). Halberstadt bleibt nach eklatanten Abwehrschnitzern nach zwei Spielen punktlos. Germania-Neuzugang Justin Eilers verbuchte eine gute Chance, blieb aber wie die gesamte Halberstädter Mannschaft nach dem Wechsel blass. "Wir müssen so schnell wie möglich lernen. Wir lassen zu einfach Torchancen zu. Wir müssen Ruhe bewahren. Wir sind überzeugt, dass wir uns belohnen werden", glaubt VfB-Trainer Manuel Rost.