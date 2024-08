Der FC Carl Zeiss Jena hat in der Fußball-Regionalliga seine beeindruckende Startserie ausgebaut. Am Samstag setzte sich das Team von Henning Bürger in einer Hitzeschlacht bei Aufsteiger VFC Plauen klar mit 4:1 (1:0) durch. Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel feierten die Thüringer auch eine gelungene Generalprobe für den DFB-Pokal. Dort reist am Mittwoch kein Geringerer als Double-Gewinner Bayer Leverkusen ins Paradies.