Fußball | Regionalliga 2:1-Sieg im Vogtland - Erfurt kämpft Plauen nieder

Hauptinhalt

14. Spieltag

03. November 2024, 15:03 Uhr

Erfurt hat einen Lauf in der Regionalliga. Und diesen setzten die Thüringer am Sonntag auch in Plauen fort. Dabei hätte der Aufsteiger in der Nachspielzeit ausgleichen können.